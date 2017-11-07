В Якутии задержан член ОПГ с золотом стоимостью 76 млн рублей

Якутск, , 08:11 — REGNUM В Якутии силовики изъяли из незаконного оборота более 32 кг природного россыпного шлихового золота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении ФСБ РФ.

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В официальном заявлении ведомства говорится, что им удалось вычислить уроженца Ингушетии, который занимался в Якутии скупкой крупных партий добытого нелегальным путём промышленного золота. Кроме того, он отправлял золото в центральные и южные субъекты России.

Партия золота, стоимость которого оценивается более чем в 76 млн рублей, была изъята у жителя Сусумана Магаданской области, являющегося членом ОПГ.

В настоящее время по факту незаконного оборота драгметалла членами ОПГ возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока по итогам 2016 года находятся на нижних строчках национального рейтинга роста преступности. Так, на 1 тыс. жителей ЕАО приходится 20,9 преступлений, в Амурской области — 23,3 преступления, в Сахалинской области —25,1 преступлений, в Якутии — 12,9 совершённых преступлений.