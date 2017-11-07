Прокуратура назвала причину падения самолета в Экимчане

Экимчан, Амурская область, 7 ноября 2017, 07:28 — REGNUM Причиной падения самолета Ан-2 в Экимчане стал отказ двигателя. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.
«Через десять минут (после взлета — прим. ред ИА REGNUM ) послышался гул в самолете, двигатель работал нестабильно, с хлопками, — говорится в сообщении. — За 600 метров до взлетно-посадочной полосы аэропорта произошел отказ двигателя, самолет резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа».
При приземлении самолет получил серьезные повреждения, из-за которых произошло возгорание.
На борту самолета находился только экипаж. Один пилот получил сильные ожоги, в результате чего погиб.
По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». В настоящее время проводятся следственные действия.
Напомним, 7 ноября самолет Ан-2 должен был совершить частный грузовой рейс из поселка Экимчан в Хабаровский край. Самолет принадлежал компании «Зодиак-групп», на момент падения его арендовала авиакомпания «Дальтрансаэро».
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