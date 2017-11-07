Назван возможный мотив техасского стрелка

Сазерленд-Спрингс, США, , 05:39 — REGNUM У жителя американского штата Техас Девина Келли, расстрелявшего прихожан церкви в городке Сазерленд-Спрингс, были проблемы в семье. Предположительно, конфликт вынудил мужчину взяться за оружие, сообщил представитель департамента общественной безопасности штата Фриман Мартин, передает CNN.

По словам Мартина, теща Келли ранее посещала баптистскую церковь, где произошла трагедия. В настоящее время следователи изучают запись с камеры наблюдения, находящейся внутри здания.

Мартин подтвердил, что в числе жертв бойни — ребенок полутора лет. Самому пожилому из погибших было 77 лет. У 26-летнего стрелка при себе была не только полуавтоматическая винтовка Ruger, но и два пистолета.

Точная причина смерти Келли будет установлена паталогоанатомической экспертизой, добавил сотрудник полиции. Он напомнил, что злоумышленник после нападения на церковь попытался скрыться на автомобиле. Когда он понял, что уйти от преследования не получится, то позвонил своему отцу.

Позже стрелок был найден мертвым в машине. Не исключено, что он совершил суицид. По другой версии, его мог застрелить местный житель.

Ранее пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек сообщила телеканалу о том, что Келли был уволен из армии в 2014 году по дисциплинарным причинам. В течение года он находился под арестом. В 2012 году военный трибунал осудил Келли за нападение на жену и ребенка. Мужчина служил на воздушной базе в штате Нью-Мексико, он занимался обеспечением готовности тыла.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Девин Келли ворвался в баптистскую церковь в городе Сазерленд-Спрингс в Техасе и открыл огонь по прихожанам. Погибли 26 человек, включая детей и беременную женщину, десятки получили ранения. Соболезнования семьям погибших выразил президент США Дональд Трамп. Слова сочувствия в связи с гибелью людей направил американскому лидеру президент России Владимир Путин.

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