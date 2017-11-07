В Приморье десятки пожаров охватили 2,7 тыс. гектаров леса

Владивосток, , 05:01 — REGNUM В Приморском крае по состоянию на 7 ноября продолжается ликвидация 21 природного пожара. За минувшие сутки удалось потушить ещё 8 возгораний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства.

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На территории 8 муниципалитетов Приморья продолжается ликвидация 21 лесного пожара, площадь возгораний составляет 2,7 тыс. гектаров. В Кавалеровском районе действует 6 очагов, в Дальнегорске — 5 очагов, в Тернейском и Ольгинском районах — по 3 очага.

В Кавалеровском районе 6 ноября на горящую тайгу было сброшено 30 тонн воды. В труднодоступной местности работу продолжают свыше 100 парашютистов-десантников. В целом задействовано около 350 специалистов и более 50 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 12 октября, в Приморском крае распоряжением врио губернатора Андрея Тарасенко введён особый противопожарный режим. На территории региона сохраняется высокий класс пожарной опасности леса.