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В Приморье десятки пожаров охватили 2,7 тыс. гектаров леса

Происшествия

На ликвидацию возгораний брошены парашютисты-десантники

Владивосток, 7 ноября 2017, 05:01 — REGNUM  В Приморском крае по состоянию на 7 ноября продолжается ликвидация 21 природного пожара. За минувшие сутки удалось потушить ещё 8 возгораний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства.

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На территории 8 муниципалитетов Приморья продолжается ликвидация 21 лесного пожара, площадь возгораний составляет 2,7 тыс. гектаров. В Кавалеровском районе действует 6 очагов, в Дальнегорске — 5 очагов, в Тернейском и Ольгинском районах — по 3 очага.

В Кавалеровском районе 6 ноября на горящую тайгу было сброшено 30 тонн воды. В труднодоступной местности работу продолжают свыше 100 парашютистов-десантников. В целом задействовано около 350 специалистов и более 50 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 12 октября, в Приморском крае распоряжением врио губернатора Андрея Тарасенко введён особый противопожарный режим. На территории региона сохраняется высокий класс пожарной опасности леса.

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Лесные пожары-2017

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