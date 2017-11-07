В Амурской области разбился Ан-2, один человек погиб

Экимчан, Амурская область, , 04:11 — REGNUM В аэропорту амурского Экимчана 7 ноября разбился самолёт Ан-2. На борту воздушного судна в момент трагедии находились два члена экипажа, сообщает ИА REGNUM.

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Самолёт Ан-2 должен был выполнить заказной рейс, однако он взлетел, сделал круг и начал заходить на посадку. Воздушное судно не долетело около 100 метров до взлётно-посадочной полосы и упало.

Пожарные локализовали возгорание на месте падения Ан-2. Один из членов экипажа погиб, другой находится в шоковом состоянии.

Как рассказала АСН24 и.о. главы Селемджинского района Лариса Асадчая, самолёт Ан-2 упал примерно в 60 метрах от жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, российский вертолёт Ми-8 разбился 26 октября у Шпицбергена. На борту находились 5 членов экипажа и 3 сотрудника Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета. По факту падения воздушного судна СКР расследует уголовное дело.