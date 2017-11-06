Журналисты российских телеканалов пострадали в результате взрыва в Сирии

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 23:25 — REGNUM В Сирии в результате взрыва пострадали четверо российских журналистов и пятеро военнослужащих. Об этом, как передает НТВ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел в понедельник, 6 ноября, в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор.

«Произошел подрыв управляемого фугаса террористов, — говорится в сообщении. — В результате взрыва пострадали 4 российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев («Звезда») и Дмитрий Стародубский («Звезда»), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра».

Отмечается, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с июля 2014 года сирийский город Дейр-эз-Зор находился под контролем боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В сентябре 2017 года правительственные силы Сирии при поддержке ВКС РФ прорвали блокаду города. В начале ноября армия Сирии и ее союзники полностью освободили город от членов незаконных вооруженных формирований.