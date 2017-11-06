СКР возбудил дело по факту крушения вертолета в Татарии

Казань, , 22:55 — REGNUM По факту падения вертолета «ВЕLL — 407» в Татарии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса (УК) РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Верхнеуслонском районе Татарии потерпел крушение вертолет «ВЕLL — 407» с бортовым номером RA 01927. В результате инцидента погиб один человек.

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