Понедельник, 6 Ноября 2017 года
23:43:28 МСК

СКР возбудил дело по факту крушения вертолета в Татарии

Происшествия

6 ноября в Верхнеуслонском районе Татарии потерпел крушение вертолет «ВЕLL — 407»

Казань, 6 ноября 2017, 22:55 — REGNUM  По факту падения вертолета «ВЕLL — 407» в Татарии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса (УК) РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Верхнеуслонском районе Татарии потерпел крушение вертолет «ВЕLL — 407» с бортовым номером RA 01927. В результате инцидента погиб один человек.

Читайте также: В Татарии упал вертолет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить