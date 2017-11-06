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В Подмосковье в результате ДТП пострадали 4 человека

Происшествия

ДТП произошло в понедельник, 6 ноября, на 42 км трассы М7 «Волга»

Красногорск, 6 ноября 2017, 22:41 — REGNUM  В Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД России по региону.

ДТП произошло в понедельник, 6 ноября, на 42 км трассы М7 «Волга». По последним данным, в результате инцидента пострадали 4 человека.

«Столкнулись два автомобиля, один из них грузовой, — сказал источник. — Пострадали четыре человека».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

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Дорожно-транспортные происшествия

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