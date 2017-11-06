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СКР возбудил дело после гибели шести человек при пожаре в Москве

Происшествия

6 ноября в Москве на улице Складочной произошел пожар в помещении для бытовых нужд

СКР возбудил дело после гибели шести человек при пожаре в Москве
Пожар

Москва, 6 ноября 2017, 22:28 — REGNUM  По факту гибели шести человек во время пожара в Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, — говорится в сообщении. — Предварительной причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности потерпевшими».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Москве на улице Складочной произошел пожар в помещении для бытовых нужд. На месте ЧП были обнаружены тела шести человек.

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