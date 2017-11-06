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Неизвестные избили рэпера Гнойного в Санкт-Петербурге

Происшествия

По факту нападения полиция проводит проверку

Санкт-Петербург, 6 ноября 2017, 20:42 — REGNUM  Рэп-испонителя Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, избили в Санкт-Петербурге. Об этом «Пятому каналу» сообщил директор музыканта Андрей Замай.

«Это было около входа в клуб «Аврора», где должен был быть концерт, — говорит Замай. — Там около парковки находится VIP вход. Нас поджидали человек 7. Оттеснили меня и турменеджера, схватили Вячеслава».

По его словам, злоумышленники совершили нападение на рэпера в связи с его творчеством.

«Били его (Вячеслава Машнова) и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи. Это было покушение на свободу слова», — рассказывает Замай.

При этом директор музыканта добавил, что нападавшие на рэп-испонителя не были похожи на «простых хулиганов». В настоящее время Вячеслав Машнов дает показания в отделении полиции.

По факту нападения полиция проводит проверку.

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Музыка

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