Неизвестные избили рэпера Гнойного в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 20:42 — REGNUM Рэп-испонителя Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, избили в Санкт-Петербурге. Об этом «Пятому каналу» сообщил директор музыканта Андрей Замай.

«Это было около входа в клуб «Аврора», где должен был быть концерт, — говорит Замай. — Там около парковки находится VIP вход. Нас поджидали человек 7. Оттеснили меня и турменеджера, схватили Вячеслава».

По его словам, злоумышленники совершили нападение на рэпера в связи с его творчеством.

«Били его (Вячеслава Машнова) и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи. Это было покушение на свободу слова», — рассказывает Замай.

При этом директор музыканта добавил, что нападавшие на рэп-испонителя не были похожи на «простых хулиганов». В настоящее время Вячеслав Машнов дает показания в отделении полиции.

По факту нападения полиция проводит проверку.