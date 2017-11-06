В Бишкеке убит брат экс-генпрокурора Киргизии

Бишкек, , 19:52 — REGNUM В новостройке «Кок-Жар» в столице Киргизии застрелен Улан Салянов — младший брат бывшего генерального прокурора, депутата Аиды Саляновой. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Киргизской Республики.

По имеющейся у правоохранительных органов информации, убийство произошло сегодня, 6 ноября, около 01:30 по местному времени.

«Прибывшими на место сотрудниками милиции установлено, что несколько неизвестных лиц в масках проникли в дом Улана Салянова. Злоумышленники дважды выстрелили в 42-летнего мужчину, после чего скрылись с места преступления. Потерпевший от полученных ран скончался в больнице», — уточнили в МВД.

Следствие рассматривает несколько версий этого преступления, при этом утверждается, что убийство не носит политического характера. Убитый, как отмечают родственники Салянова, работал на станции техобслуживания автомобилей, был религиозным человеком и не интересовался политикой.

Также стало известно, что свидетелями преступления стали супруга Улана Салянова и его 17-летний сын, сообщило ИА «Kaktus.media». По их словам, преступники были одеты в камуфляжную одежду, а лица скрывали масками.

«Они приставили пистолет к голове сына, и Улан Салянов начал их умолять, чтобы они взяли все, что есть, только не убивали сына. А потом завязалась драка, и прозвучало несколько выстрелов. Неизвестные также похитили сына погибшего Абая и увезли в неизвестном направлении, но потом отпустили», — пишет издание.

Милиция ввела план «Перехват». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Руководство министерства внутренних дел Киргизии взяло расследование этого преступления под личный контроль.

ИА REGNUM напоминает, что Аида Салянова в период с июля по декабрь 2010 года исполняла обязанности министра юстиции Временного правительства Киргизии. С апреля 2011 года по январь 2015 года занимала должность генерального прокурора. С 4 октября 2015 года является депутатом республиканского парламента Киргизии.

В конце декабря 2016 года против Аиды Саляновой было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. Экс-чиновницу обвинили в незаконном оформлении адвокатской лицензии беглому преступнику Алексею Елисееву. В начале октября 2017 года Ленинский райсуд приговорил ее к 5 годам тюрьмы, отсрочив исполнение приговора на 12 лет из-за наличия у Саляновой несовершеннолетней дочери.

Отметим также, что в апреле 2016 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Бакыта Абдыкапарова, супруга экс-генпрокурора Аиды Саляновой, к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафу в размере 5 тыс. сомов (4,2 тыс. рублей) за махинации с поставками угля на ТЭЦ столицы Киргизии.