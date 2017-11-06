Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Иркутской области

Иркутск, , 18:56 — REGNUM В Иркутской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло в понедельник, 6 ноября, на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе.

«На 1696 км федеральной автодороги в 4 км восточнее пункта Владимир столкнулись легковушка и грузовик, — уточнил источник. — Пострадали 4 человека, трое из них, в том числе ребенок, погибли».

В настоящее время выясняются причины аварии.

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