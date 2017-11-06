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В Киеве напали на второго секретаря посольства США

Происшествия

ЧП произошло в ночь на 5 ноября на площади Независимости

В Киеве напали на второго секретаря посольства США
Нападение

Киев, 6 ноября 2017, 16:43 — REGNUM  Неизвестные напали на секретаря посольства США на Украине Омара Карденти в центре Киева. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на свой источник.

ЧП произошло в ночь на 5 ноября на площади Независимости недалеко от здания Национальной музыкальной академии Украины имени П.Чайковского.

«Пятеро неизвестных напали на второго секретаря посольства США в Украине Омара Карденти», — передает вещатель.

По предварительным данным, американский дипломат не получил серьезных травм.

Причины нападения пока неизвестны.

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