В Киеве напали на второго секретаря посольства США

Киев, 6 ноября 2017, 16:43 — REGNUM Неизвестные напали на секретаря посольства США на Украине Омара Карденти в центре Киева. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на свой источник.
ЧП произошло в ночь на 5 ноября на площади Независимости недалеко от здания Национальной музыкальной академии Украины имени П.Чайковского.
«Пятеро неизвестных напали на второго секретаря посольства США в Украине Омара Карденти», — передает вещатель.
По предварительным данным, американский дипломат не получил серьезных травм.
Причины нападения пока неизвестны.
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