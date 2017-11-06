СКР возбудил дело по факту нападения на пост ДПС в Ингушетии

Магас, , 16:09 — REGNUM По факту нападения на пост ДПС в Ингушетии, в результате которого погибли сотрудник полиции и двое нападавших, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Ингушетия.

По данным следствия, перестрелка между полицейскими и боевиками произошла 5 ноября на стационарном посту ДПС «Волга 17» около поселения Яндар Назрановского района.

«Один из нападавших проник в помещение стационарного поста и привел в действие взрывное устройство неустановленного образца, — говорится в сообщении. — В результате взрыва один сотрудник полиции скончался на месте, несколько сотрудников получили осколочные ранения различной степени тяжести».

Злоумышленник, подорвавший себя на посту ДПС, скончался. Его соучастник был ликвидирован в ходе перестрелки.

«По уголовному делу проведены все необходимые первоначальные следственные действия», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Ингушетии группа неизвестных совершила нападение на блок-пост ДПС. Инцидент произошел в районе селения Яндаре Назрановского района.

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