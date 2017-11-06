МВД: 5 ноября в Москве задержаны 302 человека

Москва, , 15:18 — REGNUM В Москве сотрудники полиции и Росгвардии 5 ноября задержали 302 человека, для того, чтобы пресечь и предотвратить беспорядки на несогласованной массовой акции. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в центре Москвы стражи порядка провели задержания людей, намеревавшихся принять участие в незаконной массовой акции.

У задержанных при досмотре были обнаружены колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты, газовые баллончики, легко воспламеняющиеся жидкости.

Многие из них имели при себе маски, шлемы, очки и другую защитную амуницию, а также атрибутику экстремистского движения «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Всего на задержанных были составлено 328 административных протоколов (на некоторых задержанных составлялись сразу два протокола). Все материалы отправлены в суд.