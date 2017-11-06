Горит и рушится: в аварийном доме Сочи тушили пожар

Сочи, Краснодарский край, , 14:04 — REGNUM Сегодняшний день, 6 ноября, выдался жарким для жителей аварийного дома в Сочи. В здании по улице Виноградсной, 6 произошёл пожар. По информации регионального ГУ МЧС, огонь уже удалось потушить.

Читайте также: Переселенцам в Кропоткине на Кубани предложили дома без газа и воды

Кубань обещает ликвидировать все аварийные дома до 2017 года

Площадь пожара превысила 100 кв. м. Огнём было охвачено четыре квартиры. Что послужило причиной возгорания, уточняют эксперты.

К счастью, обошлось без пострадавших. Жильцов дома, среди которых пятеро детей, вовремя эвакуировали.

Ранее по теме: В Сочи обрушился жилой дом: одна женщина погибла

Обрушение аварийного дома в Сочи: власти озвучили, кто виноват в трагедии

Отметим, что на сегодняшний день многоквартирный дом 1933 года постройки по улице Виноградной, 6 признан аварийным. Опасным для жилья он стал ещё в 2005 году. Часть жильцов, а точнее 25 собственников из 31 квартиры в 2015 году переехали в новое жильё, выделенное мэрией в том же микрорайоне. Оставшихся жильцов шести квартир вариант переселения, подложенный чиновниками, не устроил, поэтому переезжать они отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый инцидент, произошедший в аварийном доме, который мог стоить человеческих жизней. Так, в середине лета 2017 года в двухэтажном здании обрушилась часть ветхой кирпичной трубы. В результате погибла женщина.

Отметим, что, по данным Фонда ЖКХ, в список аварийных в олимпийской столице включены 59 домов. Из них уже расселено 11,02 тыс. кв. м.

Читайте ранее в этом сюжете: Цена вопроса: на расселение аварийного фонда Краснодару нужен миллиард