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Власти ДНР олпровергли разрушение шахты в результатет обстрела ВСУ

Происшествия

Украинские силовики произвели массированный обстрел Донецка и его окраин

Власти ДНР олпровергли разрушение шахты в результатет обстрела ВСУ
hangela
Шахта

Донецк, 6 ноября 2017, 10:09 — REGNUM  Власти Донецкой Народной Республики опровергли информацию о том, что в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков повреждено здание шахты на окраине Донецка. Соответствующее заявление распространило сегодня, 6 октября, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, накануне Вооруженные силы Украины произвели массированный обстрел пригородов Донецка. ВСУ выпустили почти 130 мин и снарядов крупного калибра при обстрелах Донецка и его окраин.

В Петровском районе Донецка в результате взрыва боеприпаса пострадали трое детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Также поступила неподтвержденная информация о том, что несколько снарядов РСЗО «Град» попали в здание шахты «Бутовская».

Однако теперь стало известно, что в здание шахты попадания не было — снаряд РСЗО «Град» попал в дачное строение, расположенное недалеко от шахты. Произошло возгорание.

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Гражданская война на Украине

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