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Трамп велел приспустить флаги США в память о жертвах стрельбы в Техасе

Происшествия

Бывший военный расстрелял прихожан баптистской церкви

Трамп велел приспустить флаги США в память о жертвах стрельбы в Техасе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Токио, 6 ноября 2017, 08:02 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп приказал приспустить американские государственные флаги в память о погибших в результате стрельбы в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Белого дома.

Напомним, бывший военнослужащий вооруженных сил США Девин Келли ворвался в баптистскую церковь города Сазерленд Спрингс и открыл стрельбы. Он был вооружен автоматической винтовкой.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 26 человек, около 20 получили ранения. Сам стрелок был ликвидирован. По неподтвержденным данным, живущий неподалеку от церкви местный житель, взял оружие и оказал сопротивление стрелку.

Президент США, который сейчас находится с официальным визитом в Японии, распорядился приспустить государственные флаги США в память о жертвах этого нападения.

Уточняется, что в знак траура государственные флаги США будут приспущены в Белом доме и на всех государственных зданиях и территориях. Также флаги будут приспущены на всех военных постах и военно-морских базах, кораблях федерального правительства, в округе Колумбия и по всем США и их территориям и владениям до заката 9 ноября 2017 года.

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