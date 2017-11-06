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Пожар на севере Москвы унес жизни шести человек

Происшествия

На пустыре в районе Складочной улицы сгорела бытовка

Москва, 6 ноября 2017, 05:26 — REGNUM  На улице Складочной произошел пожар в помещении для бытовых нужд. Об этом 6 ноября сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 02:25. Спасатели, прибывшие по адресу улица Складочная, дом 1, строение 18, обнаружили, что на пустыре горит бытовка.

Площадь возгорания составила около 12 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован в 02:39.

На месте пожара были обнаружены тела шести человек, передает АГН «Москва». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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