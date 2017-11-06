Названо возможное имя стрелка, устроившего бойню в Техасе

Сазерленд-Спрингс, США, , 02:51 — REGNUM Мужчине, расстрелявшему прихожан баптистской церкви в американском Сазерленд-Спрингсе (штат Техас), было 25 лет. Он жил в окрестностях города Сан-Антонио, сообщает телеканал KSAT 12 в Twitter, ссылаясь на источники среди местных властей.

По предварительным данным, стрелка звали Девин Келли, сообщает ABC News. В полиции считают, что связей с организованными террористическими группировками у белого мужчины не было. Следователи изучают страницы стрелка в социальных сетях.

Отмечается, что в числе погибших — дочь пастора Фрэнка Помероя, которой было 14 лет. По данным Fox News, одной из жертв стрелка стала беременная женщина, Daily Mail уточняет, что погиб двухлетний ребенок. BBC News сообщает о раненом шестилетнем мальчике, получившем четыре огнестрельных ранения.

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге, что проинформирован о трагедии в Техасе. Он выразил соболезнования в связи с гибелью людей и отметил, что наблюдает за ситуацией из Японии, куда прибыл с рабочим визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября белый мужчина, одетый в военную форму, устроил стрельбу в церкви городка Сазерленд-Спрингс. Жертвами стрелка стали 27 человек, десятки получили ранения. Нападавшего ликвидировали полицейские.

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