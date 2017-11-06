В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем на борту

Эр-Рияд, , 01:20 — REGNUM На юге Саудовской Аравии потерпел крушение вертолет, перевозивший группу высокопоставленных лиц. В их числе был принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд, передает телеканал Al Jazeera.

На борту находились девять пассажиров, все они погибли. Госслужащие совершали инспекционную поездку. Факт гибели члена королевской семьи и восьми чиновников подтвердило государственное телевидение Саудовской Аравии.

Принц Мансур бен Мукрин являлся заместителем губернатора провинции Асир. В вертолете также находился глава полиции региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября с территории Йемена по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду была выпущена баллистическая ракета, предположительно Burkan-2. Ракета, запущенная повстанцами-хуситами, была нацелена на аэропорт Короля Халида, однако силы ПВО королевства сбили ее над незаселенной местностью.

Ракетные атаки с территории Йемена по Саудовской Аравии происходили и ранее. Системы ПВО всегда перехватывали такие снаряды.

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