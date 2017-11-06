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Бойня в Техасе: на стрелке была военная форма

Происшествия

Нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции

Сазерленд-Спрингс, США, 6 ноября 2017, 00:59 — REGNUM  Мужчина, расстрелявший прихожан баптистской церкви в американском штате Техас, был одет в военную форму. Об этом сообщает Twitter BNL News.

ЧП произошло 5 ноября в городе Сазерленд-Спрингс. Жертвами стрелка стали 27 человек, более 30 получили ранения. Отмечается, что среди убитых и раненых есть дети.

Нападавший был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками полиции. Атаку он совершил в первой половине дня, когда в церкви шла воскресная служба.

Читайте ранее в этом сюжете: При стрельбе в Техасе погибли 27 человек

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