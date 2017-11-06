При стрельбе в Техасе погибли 27 человек

Сан-Антонио, США, , 00:34 — REGNUM Жертвами стрельбы в баптистской церкви в американском штате Техас стали как минимум 27 человек. Десятки получили ранения, об этом сообщает BBC News.

Неизвестный мужчина открыл огонь по прихожанам баптистской церкви, расположенной неподалеку от города Сан-Антонио. Атака произошла 5 ноября в 11:30 по местному времени (20:30 мск), когда в здании проходила воскресная служба.

Прибывшие на место полицейские ликвидировали стрелка. Вокруг церкви выставлено оцепление.

Губернатор Техаса Грег Эббот назвал атаку «дьявольским действом». Он поблагодарил сотрудников полиции, быстро действовавших при ЧП.

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