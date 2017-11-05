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Неизвестный открыл стрельбу в церкви в Техасе

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 5 ноября, недалеко от города Сан-Антонио

Сан-Антонио, США, 5 ноября 2017, 23:17 — REGNUM  Неизвестный мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви в штате Техас (США). Об этом сообщают Вести.Ru.

ЧП произошло в воскресенье, 5 ноября, недалеко от города Сан-Антонио.

«Неизвестный мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви, есть раненые и погибшие», — передает вещатель.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, застрелили нападавшего.

В настоящее время выясняются подробности данного инцидента.

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