Неизвестный открыл стрельбу в церкви в Техасе

Сан-Антонио, США, 5 ноября 2017, 23:17 — REGNUM Неизвестный мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви в штате Техас (США). Об этом сообщают Вести.Ru.
ЧП произошло в воскресенье, 5 ноября, недалеко от города Сан-Антонио.
«Неизвестный мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви, есть раненые и погибшие», — передает вещатель.
По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, застрелили нападавшего.
В настоящее время выясняются подробности данного инцидента.