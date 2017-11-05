Неизвестный открыл стрельбу в церкви в Техасе

Сан-Антонио, США, , 23:17 — REGNUM Неизвестный мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви в штате Техас (США). Об этом сообщают Вести.Ru.

ЧП произошло в воскресенье, 5 ноября, недалеко от города Сан-Антонио.

«Неизвестный мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви, есть раненые и погибшие», — передает вещатель.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, застрелили нападавшего.

В настоящее время выясняются подробности данного инцидента.