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Украинские силовики обстреляли окраины Донецка

Происшествия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по северной части столицы ДНР 90 реактивных ракет

Донецк, 5 ноября 2017, 22:54 — REGNUM  Украинские силовики обстреляли в воскресенье, 5 ноября, Киевский район Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил руководитель представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК Руслан Якубов.

«В результате обстрела Киевского района Донецка осколочное ранение получил мужчина 1952 года рождения», — уточнил Якубов.

По его словам, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по северной части столицы ДНР 90 реактивных ракет, 6 мин, а также осуществили 29 выстрелов из гранатометов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Донецке подорвались на боеприпасе трое детей. Инцидент произошел в Петровском районе.

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