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Евкуров: В Ингушетии уничтожены двое боевиков

Происшествия

«Личности нападавших устанавливаются»

Евкуров: В Ингушетии уничтожены двое боевиков
Иллюстрация: Securitylab.ru
ФСБ

Магас, 5 ноября 2017, 22:30 — REGNUM  В Назрановском районе Ингушетии ликвидированы двое бандитов, совершившие нападение на блок-пост ДПС. Об этом сообщил ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров.

«Оба нападавших уничтожены сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивающих усиление постов, — заявил Евкуров. — Личности нападавших устанавливаются».

По его словам, в отношении всех, кто причастен к нападению на пост ДПС, будут приняты жесткие меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Ингушетии группа неизвестных совершила нападение на блок-пост ДПС. Инцидент произошел в районе селения Яндаре Назрановского района.

По последним данным, в результате инцидента погибли двое сотрудников правоохранительных органов.

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Боевики в Ингушетии

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