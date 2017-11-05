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В Донецке в результате взрыва погиб ребенок

Происшествия

Инцидент произошел в воскресенье, 5 ноября, в Петровском районе

В Донецке в результате взрыва погиб ребенок
МЧС ДНР

Донецк, 5 ноября 2017, 20:31 — REGNUM  В Донецке подорвались на боеприпасе трое детей. Об этом сообщил «Донецкому агентству новостей» глава райадминистрации Максим Жуковский.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 ноября, в Петровском районе.

«Пострадали учащиеся школы № 105, — сказал Жуковский. — Трагедия произошла на стадионе школы № 110».

По его словам, в результате взрыва погиб 11-летний школьник, еще двое детей с тяжелыми ранениями направлены в местную больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые украинские власти направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей Донбасса.

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Гражданская война на Украине
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