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В Ингушетии совершено нападение на блок-пост ДПС

Происшествия

Инцидент произошел в воскресенье, 5 ноября, в районе селения Яндаре Назрановского района

Магас, 5 ноября 2017, 20:11 — REGNUM  Группа неизвестных совершила нападение на блок-пост ДПС в Ингушетии. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 ноября, в районе селения Яндаре Назрановского района.

«Один из них (злоумышленников) зашел и совершил самоподрыв, — подчеркнул источник. — Трое предприняли попытку скрыться».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов блокировали боевиков в одном из домов недалеко от блок-поста. Один из нападавших убит.

Источник в медицинских кругах республики уточнил, что в результате нападения неизвестных на блок-пост в Ингушетии скончался один сотрудник ДПС, еще трое правоохранителей получили различные ранения.

Другие подробности пока неизвестны.

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Боевики в Ингушетии
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