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Большой театр в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Происшествия

Волна телефонного терроризма отмечена в РФ с 11 сентября и продолжается до сих пор

Большой театр в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
DmitriyGuryanov
Большой театр

Москва, 5 ноября 2017, 19:48 — REGNUM  Около 700 человек эвакуировали из-за угрозы взрыва из здания Большого театра в Москве. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах.

«В Бетховенском зале был отменен вечерний концерт («Молот и серп»), — передает вещатель. — Все остальные представления к тому моменту уже закончились».

После анонимного звонка на место ЧП прибыли сотрудники специальных служб, которые в настоящее время проверяют здание театра.

Отмечается, что эвакуация нескольких тысяч человек была проведена также в кинотеатре «Факел», в торговом центре «Дубровка», в торговом доме ГУМ и гостинице «Метрополь».

Пока информация о минировании ни по одному из случаев не подтвердилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, волна телефонного терроризма отмечена в РФ с 11 сентября и продолжается до сих пор. В общей сложности из-за этих ложных сообщений были эвакуированы около 2 тыс. зданий и почти 800 тыс. человек в 120 городах России.

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Телефонный терроризм

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