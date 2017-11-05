СКР проводит проверку по факту нападения тигра на сотрудника зоопарка

Калининград, , 18:57 — REGNUM По факту нападения тигра на сотрудницу зоопарка в Калининграде проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Калининградской области.

«5 ноября в ряде СМИ появились сообщения о том, что около полудня на сотрудницу калининградского зоопарка напал амурский тигр, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, животное вышло в уличный вольер в тот момент, когда там находилась женщина, и напало на нее».

Отмечается, что женщина, получившая различные травмы, была госпитализирована в местную больницу. В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, 5 ноября в пресс-службе Калининградского зоопарка сообщили, что амурский тигр по кличке Тайфун атаковал в вольере сотрудника. Зоотехник госпитализирован в шоковом состоянии.

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