Донецк, , 18:19 — REGNUM На складе боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком вспыхнул крупный пожар. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в оперативном командовании Донецкой Народной Республики (ДНР).

ЧП произошло 5 ноября в районе поселка Опытное (район аэропорта Донецка), который находится под контролем ВСУ.

«В районе населенного пункта Опытное, на территории расположения воинской части ВСУ, из-за нарушения мер безопасности при хранении боеприпасов, произошло возгорание складов вооружения», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.