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Пять человек пострадали в результате перестрелки в Хмельницком

Происшествия

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб

Пять человек пострадали в результате перестрелки в Хмельницком
Иллюстрация: The-village.ru
Перестрелка

Хмельницкий, Украина, 5 ноября 2017, 17:40 — REGNUM  В центре украинского города Хмельницкий в ночь на воскресенье, 5 ноября, произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Отмечается, что в помещениях для розыгрыша лотерей произошел конфликт между двумя группами лиц, после чего они открыли стрельбу из огнестрельного оружия.

«В ходе конфликта его участники применили охотничье оружие и спецсредства для отстрела резиновых пуль, в результате чего пятеро мужчин получили различного рода ранения, — говорится в сообщении. — Никто из посторонних граждан не пострадал».

По факту стрельбы были возбуждены уголовные дела. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

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