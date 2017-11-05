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Мужчина напал на фельдшера скорой помощи в центре Москвы

Происшествия

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября на улице Большая Дмитровка

Москва, 5 ноября 2017, 16:08 — REGNUM  По факту нападения нетрезвого мужчины на фельдшера скорой помощи в центре Москвы проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное слественное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу Москве.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября на улице Большая Дмитровка.

«Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее двух ударов фельдшеру по лицу, который пытался оказать ему неотложную медпомощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медработнику была оказана необходимая помощь, его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего.

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