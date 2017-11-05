В Дейр-эз-Зоре сирийские военные нашли автомобиль с химическими снарядами

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 15:14 — REGNUM Сирийские военные обнаружили в Дейр-эз-Зоре начиненную химическими веществами машину. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что автомобиль, начинённый химическими веществами, был обнаружен в одной из районов Дейр-эз-Зора, с которого совсем недавно была снята осада боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На боеприпасах, находящихся в машине, была маркировка, из которой следовало, содержащиеся в заряде химические элементы можно применять только в лабораториях и противопоказано использовать в медицинских целях.

Также сообщается, что в одном из кварталов Дейр-эз-Зора сирийские военные нашли два склада с оружием и боеприпасами. На одном складе хранилось большое количество винтовок М-16 американского производства, снайперские винтовки «Штайр», «Драгунов», минометные установки разного калибра, а также бронебойные снаряды и ручные гранатометы.

На втором складе были обнаружены приборы ночного видения, беспилотники, боеприпасы для танков и различные средства наблюдения.

По данным сирийских военных эти склады принадлежат террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Дейр-эз-Зоре продолжается операция по разминированию и зачистке городской застройки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в самом крупном лагере беженцев в районе Дейр-эз-Зора прогремел взрыв. Террорист на заминированном автомобиле в ночь на 5 ноября въехал на территорию лагеря и произвел подрыв. По предварительным данным, погибли не менее 100 человек, десятки получили ранения.