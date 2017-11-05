В калининградском зоопарке амурский тигр напал на зоотехника

Калининград, , 15:04 — REGNUM В Калининградском зоопарке сегодня, 5 ноября, амурский тигр по кличке Тайфун атаковал в вольере сотрудника. Зоотехник госпитализирован в шоковом состоянии, сообщили в пресс-службе зверинца.

ЧП произошло днём при большом скоплении народа. Посетители стали бросать камни и стулья близлежащего кафе, чтобы отвлечь хищника.

В итоге работнику удалось спрятаться во внутреннем помещении вольера.

В настоящее время руководство зоопарка приступило к служебному расследованию.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что В начале 2000-х годов в Калининградском зоопарке случилась трагедия — слон убил молодого человека, который забрался к нему в открытый вольер.