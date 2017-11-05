Из-за эвакуации вокруг ТЦ Мега Белая Дача в Москве образовался затор

Москва, , 14:33 — REGNUM В Москве из-за эвакуации посетителей Мега Белая Дача образовался затор из автомашин. Как заявляют водители, быстро выехать уже не удастся, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Машины застряли в рядах на выезде с автостоянки вокруг ТЦ. Около самого ТЦ появился спецтранспорт столичной полиции и собрались сотрудники гипермаркета, покинувшие рабочие места без уличной одежды.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, посетителям ТЦ Мега Белая Дача в Москве заявили о закрытии магазина «по техническим причинам». Детей, играющих в игровой комнате ТЦ, вывели на открытую площадку возле комплекса. Образовались пробки.

Ранее 5 ноября в Москве также «по техническим причинам» эвакуировали посетителей ТЦ Атриум.

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