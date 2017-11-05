В Днепропетровске сотрудников Нацполиции закидали гранатами

Днепропетровск, Украина, , 13:00 — REGNUM В Самарском районе украинского города Днепра (бывший Днепропетровск) в ночь на 5 ноября злоумышленники метнули гранаты в сотрудников полиции, приехавших по вызову. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщается, что в дежурную часть Национальной полиции по городу Днепру поступил вызов «квартирная кража». Когда стражи порядка прибыли на место, подозреваемые оказали им сопротивление.

В полицейских открыли огонь, а также метнули две гранаты, предположительно — Ф-1 и РГД-5.

Четверо сотрудников полиции получили многочисленные осколочные ранения от взрыва гранаты, ещё один патрульный получил касательное ранение руки.

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по статье 348 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Нападавшие успели скрыться с места преступления. В Днепре введен план «Сирена».