Жертвами теракта в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 10:22 — REGNUM По последним данным, жертвами террористического акта в крупном лагере беженцев в районе сирийского города Дейр-эз-Зор стали 100 человек. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает сирийское государственное телевидение.

Напомним, ранее сообщалось о нескольких десятках погибших, однако жертв оказалось намного больше. Десятки людей получили ранения.

По предварительным данным, взрыв устроил террорист-смертник на заминированном автомобиле. Он въехал на территорию крупнейшего лагеря беженцев в районе Дейр-эз-Зора, который расположен к северо-западу от города, и произвел взрыв в ночь на 5 ноября.

Ответственность за теракт не взяла на себя пока ни одна из террористических организаций, но судя по всему взрыв устроило «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое совсем недавно было выбито сирийской армией из этого района.

Сирийские органы безопасности разбираются в произошедшем.