Теракт в Дейр-эз-Зоре унес жизни десятков человек

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 03:46 — REGNUM В лагере для беженцев в сирийском Дейр-эз-Зоре прогремел взрыв. Погибли и пострадали десятки человек, большинство из которых — женщины и дети, передает 5 ноября информационное агентство SANA.

По данным агентства, на воздух взлетел заминированный автомобиль, которым управлял боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теракт произошел 4 ноября в северном пригороде Дейр-эз-Зора, где расположен центр для перемещенных лиц. Точное число жертв и людей, получивших ранения, не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, с июля 2014 года город Дейр-эз-Зор находился под контролем боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В сентябре 2017 года сирийские правительственные силы при поддержке ВКС России прорвали блокаду города. В начале ноября армия Сирии и ее союзники полностью освободили город от боевиков.

4 ноября Минобороны РФ сообщило о том, что в городе развернуто отделение российского Центра по примирению враждующих сторон. Офицеры центра оценивают гуманитарную обстановку в освобождённых районах одноименной провинции.

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