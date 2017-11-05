Пассажиры рухнувшего в море Ми-8 не воспользовались спасжилетами

Ярославль, , 01:58 — REGNUM На месте крушения вертолета Ми-8 у берегов Шпицбергена обнаружены неиспользованные спасательные жилеты. Об этом сообщил заместитель гендиректора авиакомпании «Конверс Авиа», владевшей вертолетом, Дмитрий Желязков.

Желязков пояснил, что при чрезвычайных ситуациях пассажиры и члены экипажа сначала покидают воздушное судно, а затем вручную надувают спасжилеты. Морские спасжилеты автоматически надуваются при соприкосновении с водой, но на Ми-8 были жилеты другого типа, которые нужно активировать вручную.

«Если они не надуты, то их просто не активировали. Возможно, не сочли нужным или не успели», — рассказал Желязков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября со дна Ледовитого океана был поднят фюзеляж вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на пути из законсервированного поселка Пирамида в населенный пункт Баренцбург на Шпицбергене. Экипаж вертолета перестал выходить на связь 26 октября, его обломки были обнаружены 29 ноября в районе мыса Хеер.

Тело одного из восьми человек, находившихся на борту, было обнаружено глубоководным аппаратом и позже поднято на поверхность, однако тела остальных пока не найдены. В вертолете, помимо пяти членов экипажа, летели трое петербургских ученых, сотрудники НИИ Арктики и Антарктики (ААНИИ).

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