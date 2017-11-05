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Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету над Эр-Риядом

Происшествия

Ракета была запущена хуситами с территории Йемена

Эр-Рияд, 5 ноября 2017, 00:49 — REGNUM  Баллистическая ракета, нацеленная на международный аэропорт в Эр-Рияде, успешно перехвачена системой противовоздушной обороны Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Al-Arabia.

Отмечается, что ракета была сбита, воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Ракета была запущена с территории Йемена хуситами, передает ливанский канал «Аль-Маядин». Ранее официальный спикер шиитского движения «Ансар Аллах» Мохаммад Абед Ас-Салям написал об атаке на своей странице в Twitter. По его словам, хуситам в очередной раз удалось доказать, что «столицы их врагов» не защищены от ракет.

Напомним, с 2014 года в Йемене продолжается военно-политический конфликт. Повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» и часть военных, лояльных бывшему президенту страны Али Абдалле Салеху, противостоят правительственным войскам и ополчению, действующему на стороне йеменского лидера Абд Раббу Мансура Хади.

В 2015 году арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в эту борьбу на стороне йеменского правительства. Территория королевства неоднократно подвергалась обстрелу со стороны Йемена, саудовская система ПРО перехватывает ракеты.

Так, в начале октября по региону Джизан, находящемуся на юго-западе Саудовской Аравии неподалеку от границы с Йеменом, была выпущена баллистическая ракета Qaher-2. Власти королевства эти данные официально не подтвердили.

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