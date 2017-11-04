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В Санкт-Петербурге в результате ДТП пострадали 6 человек

Происшествия

Причины аварии пока неизвестны

Санкт-Петербург, 4 ноября 2017, 22:24 — REGNUM  В Санкт-Петербурге микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Об этом, как передает ТАСС, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в субботу, 4 ноября, на перекрестке Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта в Выборгском районе.

«В результате ДТП в Mercedes пострадали шесть мужчин, один — средней степени и пять — легкой степени вреда здоровью», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

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