Ученые, погибшие при крушении Ми-8, не должны были лететь этим рейсом

Баренцбург, Норвегия, , 22:11 — REGNUM Трое научных сотрудников, погибшие в результате падения вертолета Ми-8 у Шпицбергена, изначально не должны были лететь этим рейсом. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании «Конверс Авиа» Дмитрий Желязков в интервью РИА «Новости».

По его словам, вертолет Ми-8, выполнявший рейс по заявке компании «Арктикуголь», должен был доставить из Баренцбурга в поселок Пирамида 15 работников этой компании и вернуться назад. Научным сотрудникам же нужно было забрать научные приборы, но ученые не могли добраться до Пирамиды на катере из-за погодных условий, отметил Желязков.

«Поэтому было принято решение взять их на попутный рейс до Пирамиды вместе с сотрудниками «Арктикугля», потому что были свободные места», — пояснил источник.

Желязков добавил, что обратно вертолет тоже летел с учеными.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2017 г. российский вертолет Ми-8, на борту которого находились 8 человек, потерпел крушение в море в нескольких километрах от архипелага Шпицберген. На борту находились трое петербургских ученых, сотрудники НИИ Арктики и Антарктики (ААНИИ), а также пятеро членов экипажа.

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