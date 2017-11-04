Вооруженные силы Турции проводят учения в 3 км от границы с Ираком

Анкара, , 21:47 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции с участием иракских военнослужащих проводят учения в турецкой провинции Ширнак в 3 км от границы с Ираком. Об этом сообщает в субботу, 4 ноября, агентство Anadolu.

«Третий этап учений проходит недалеко от КПП «Хабур» в районе Силопи провинции Ширнак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений военнослужащих обучили навыкам управления бронетранспортерами.

Третий этап учений в Турции стартовал 26 сентября 2017 г.

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