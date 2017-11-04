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В ДТП на МКАД пострадали 2 человека

Происшествия

Авария произошла в субботу, 4 ноября, на 86 км МКАД

Москва, 4 ноября 2017, 20:34 — REGNUM  На севере Москвы столкнулись три автомобиля. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по городу.

ДТП произошло в субботу, 4 ноября, на 86 км МКАД. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

«На 86 км МКАД произошло столкновение трех автомобилей, — сказал источник. — В результате ДТП травмы получили два человека».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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Дорожно-транспортные происшествия

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