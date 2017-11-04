В ДТП на МКАД пострадали 2 человека

Москва, 4 ноября 2017, 20:34 — REGNUM На севере Москвы столкнулись три автомобиля. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по городу.
ДТП произошло в субботу, 4 ноября, на 86 км МКАД. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.
«На 86 км МКАД произошло столкновение трех автомобилей, — сказал источник. — В результате ДТП травмы получили два человека».
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.