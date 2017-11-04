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Минобороны РФ показало видео удара Ту-22М3 по объектам ИГ* в Сирии

Происшествия

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Минобороны РФ показало видео удара Ту-22М3 по объектам ИГ* в Сирии
Иллюстрация: Mil.ru
Самолёты Ту-22М3 осуществляют бомбардировку

Дейр-эз-Зор, Сирия, 4 ноября 2017, 20:28 — REGNUM  Дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетевшие с территории России, поразили объекты террористической группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе сирийского города Абу-Кемаль. Видео бомбардировки позиций боевиков обнародовано пресс-службой Минообороны РФ на портале YouTube.

На короткой видеозаписи видно, как осуществляется взлет ракетоносцев и бомбометание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор самолеты РФ практически каждый день совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в Сирии.

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Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов
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