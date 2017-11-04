На Украину прибыл балкер с углем из ЮАР

Одесса, Украина, , 19:52 — REGNUM Балкер Scythia Graeca прибыл 3 ноября в морской торговый порт «Черноморск» в Одесской области Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте порта.

«3 ноября в порту «Черноморск» ошвартовано судно с углем из ЮАР, — говорится в сообщении. — Балкер Scythia Graeca доставил в Украину 75 000 тонн антрацита».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года власти Украины объявили полную транспортную блокаду Донбасса, лишив тем самым себя источника антрацитового угля. В результате официальный Киев начал закупать антрацитовый уголь в США и ЮАР, который гораздо дороже, чем уголь из Донбасса.

Читайте также: В одесский порт прибыл четвертый балкер с антрацитом

А также: Первый американский балкер с антрацитом прибыл на Украину