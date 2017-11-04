Маршрутка наехала на людей в Киеве

Киев, , 17:53 — REGNUM В Киеве маршрутка сбила людей, которые выходили из троллейбуса. Об этом сообщает телеканал «Эспрессо».

ДТП произошло в субботу, 4 ноября, возле остановки общественного транспорта на улице Героев Днепра.

«На остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров, — говорится в сообщении. — Из него уже начали выходить люди, как в это же время маршрутка заезжала к первому ряду и сбила двух людей».

Отмечается что в результате аварии погибли два человека, еще один пешеход получил различные травмы.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.