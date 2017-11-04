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Маршрутка наехала на людей в Киеве

Происшествия

ДТП произошло в субботу, 4 ноября, возле остановки общественного транспорта на улице Героев Днепра

Киев, 4 ноября 2017, 17:53 — REGNUM  В Киеве маршрутка сбила людей, которые выходили из троллейбуса. Об этом сообщает телеканал «Эспрессо».

ДТП произошло в субботу, 4 ноября, возле остановки общественного транспорта на улице Героев Днепра.

«На остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров, — говорится в сообщении. — Из него уже начали выходить люди, как в это же время маршрутка заезжала к первому ряду и сбила двух людей».

Отмечается что в результате аварии погибли два человека, еще один пешеход получил различные травмы.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

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