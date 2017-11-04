Легковой автомобиль взорвался в Одесской области

Одесса, Украина, , 16:39 — REGNUM В Одесской области Украины в результате взрыва легкового автомобиля погиб один человек. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

ЧП произошло в субботу, 4 ноября, в с. Маяки Беляевского района.

По данным следствия, погибшим оказался житель города Теплодар, который работал на одном из частных рыболовецких предприятий.

«Установлено, что житель г. Теплодар (…) вместе со знакомым вышел с территории причала, расположенного в с. Маяки, и направился к своему автомобилю Chevrolet Niva, припаркованному неподалеку, — говорится в сообщении. — Когда мужчины сели в автомобиль и водитель запустил двигатель, произошел взрыв».

Отмечается, что в результате взрыва погиб 53-летний владелец транспортного средства, второй мужчина телесных повреждений не получил.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины взрыва.