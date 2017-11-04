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В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли 4 человека

Происшествия

ЧП произошло в ночь на 4 ноября в посёлке Юго-Камский Пермского муниципального района

В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли 4 человека
Иллюстрация: 59.mchs.gov.ru
На месте пожара

Пермь, 4 ноября 2017, 16:02 — REGNUM  По факту гибели четырех человек в результате пожара в бревенчатом жилом доме в Пермском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Пермскому краю.

ЧП произошло в ночь на 4 ноября в посёлке Юго-Камский Пермского муниципального района.

«После тушения пожара в сгоревшем строении были обнаружены тела проживавших в доме 41-летнего мужчины, его 39-летней сожительницы, а также их 11-летнего сына и 8-летней дочери», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте пожара работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.

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Пожары в жилых домах

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